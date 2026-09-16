Киеву конец? Почему украинские перехватчики бессильны против «Гераней»

Новые дроны-перехватчики, созданные на Украине для борьбы с российскими реактивными БПЛА, не выдержали проверки боем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы не знаем, что делать»

Испытания, организованные в июле, выявили серьёзные проблемы: перехватчики плохо управлялись и показали ограниченную эффективность. Издание отмечает, что этот эпизод наглядно продемонстрировал масштаб трудностей, с которыми столкнулся Киев.

Западные средства ПВО поступают с перебоями, а российские реактивные беспилотники стремительно совершенствуются. «Русские наладили массовое производство и использование реактивных дронов, а мы даже не знаем, что с ними делать», — цитирует Reuters замкомандующего 3-м корпусом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Жорина.

Кроме того, советник президента Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) утверждает, что Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами. Среди таких разработок он назвал «Бандероль», «Дань-Т», «Дан-М» и «Гербера-5», которые летят на малых высотах и маневрируют. Он называет их следующей серьезной угрозой после реактивных беспилотников.

Ракета «Бандероль». Фото: Кадр видео

Запад Украины беззащитен

Россия на данный момент выигрывает войну технологий у Украины, что в итоге может привести к краху киевского режима, считает военный аналитик, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Но расслабляться рано.

«Украина подобрала четыре варианта дронов-перехватчиков, которые могут работать по нашим „Гераням-4“ и „Гераням-5“. Но из этих четырех Киев выбрал один, который имеет скорость перехвата около 400 км/ч. Но особенность нашей „Герани“ в том, что ее максимальная скорость может достигать 600 км/ч. То есть те перехватчики, которые сейчас демонстрирует Украина, заранее не готовы к поражению наших аппаратов. Можно говорить о том, что сейчас 95% территории Западной Украины находится под огнём наших „Гераней“. Раньше такого не было, мы не долетали до запада на большой скорости», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

«Конечно, для Украины это воспринимается как катастрофа. Потому что объекты военно-промышленного комплекса, которые там находятся, не прикрыты ПВО. Они и не были прикрыты: зачем, если туда все равно ничего не долетало? Прикрывали в основном Киев, где также закончились ракеты», — добавил он.

«В результате на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда потери, которые несёт киевский режим, просто катастрофические. С этим связаны обращения Украины к различным структурам о заключении того или иного вида перемирия и прекращении обстрелов энергетических объектов. Есть попытки остановить боевые действия по линии соприкосновения, потому что Украина чувствует: может сложиться ситуация, при которой российская армия дойдёт до Днепра. Это будет достаточно болезненный удар, после которого киевский режим просто будет никому не нужен», — замечает аналитик.

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Что касается заявления Флеша, то Кнутов замечает, что на сегодняшний день у нас есть разработки со скоростью 500–600 км/ч. Та же «Бандероль». Кроме того, новая крылатая ракета «Даль-Т» имеет схожие характеристики. Во-вторых, мы сейчас анонсировали дрон-перехватчик, который имеет скорость 1000 км/ч. Украина сделала на 400, а мы — на 1000.

«Сейчас формируется целая линейка ракет-дронов. Они позволят при минимальных затратах поражать цели с высокой точностью. При массовом выпуске наших ракет-дронов, скорость которых достигает 1000 км/ч, мы сможем решить очень многие проблемы, связанные с проникновением беспилотников самолетного типа вглубь территории нашей страны. Мы сможем перехватывать этими дронами даже крылатые ракеты. Технологическая гонка сейчас усиливается, и пока в ней мы начинаем обгонять противника. Но не надо забывать, что на Украину работает вся Европа. В этой гонке очень тяжело быть победителем, но нам нужно к этому стремиться. Именно это может обеспечить нам успех в завершении СВО», — констатирует специалист.