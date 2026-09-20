ВСУ в ночь на 20 сентября атаковали Подмосковье. К сожалению, не обошлось без жертв. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, откуда противник запускал беспилотники.

По его словам, аппараты шли с территории, «которая пока ещё подконтрольна ВСУ и киевскому режиму».

«На Подмосковье дроны летят непосредственно с территории, подконтрольной пока ещё киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области, то есть сопредельные с РФ регионы», — сказал Липовой.

Он отметил, что массовая атака была направлена на то, чтобы как-то помешать политическому процессу, который сегодня проходит в России, — выборам.

«Противник попытался сделать всё для того, чтобы если не сорвать, то подпортить мероприятия. Благодаря грамотным действиям сил ПВО большого ущерба удалось избежать, однако жертвы есть, и они останутся на совести киевского режима», — отметил Липовой.

Собеседник издания констатировал, что российские войска продолжают создавать буферную зону безопасности, чтобы налетов вражеских БПЛА становилось все меньше.

«Судя по дальности действия тех дронов, которые запускаются тысячами, а долетают до заданной цели десятки, этот буфер будет постоянно увеличиваться», — подытожил Липовой.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев проинформировал, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. За два часа, с 03:00 до 05:00, над 17 округами области нейтрализовали 249 беспилотников киевского режима.

После падения БПЛА на Северном шоссе в Раменском округе произошёл пожар на крыше многоэтажного жилого дома. Из него вывели примерно 400 человек, в том числе 70 детей. Кроме того, получили повреждения 20 машин. В Софьино дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом. В связи с этим были повреждены шесть квартир. Также повреждения получил объект на территории нефтезавода.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА на Московскую область погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Также есть пострадавшие, в том числе дети.

В Минобороны проинформировали, что силы ПВО в ночное время с 19 на 20 сентября нейтрализовали над акваторией и регионами РФ 1110 беспилотников киевского режима.