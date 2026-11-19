Беспилотники ВСУ утром в четверг, 19 ноября, атаковали резервуары для хранения нефти в Альметьевске на юго-востоке Татарстана. О последствиях атаки украинских дронов рассказали региональные власти.

Жертв и пострадавших удалось избежать.

«Вблизи Альметьевска рано утром под удар попали резервуары для хранения нефти», – сказано в сообщении пресс-службы раиса Татарстана.

Сработала автоматическая система пожаротушения. Крупного пожара не произошло.

Осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов. На месте ЧП работают необходимые силы и средства.

Рано утром в Татарстане почти три часа действовала угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Заинск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы были временно закрыты. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Татарстаном.