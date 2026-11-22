В Днепровском районе слышны взрывы, передает агентство «Укринформ».

В Telegram-канале агентства говорится, что громкие звуки раздаются в пригороде Днепра.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровском районе действует предупреждение о воздушной угрозе.

Отметим, утром 22 ноября в Днепропетровске произошла серия взрывов, в это время в Днепропетровской области звучала воздушная тревога.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 ноября ВС России атаковали БПЛА энергетические объекты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. По данным ведомства, они нанесли удар по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области, обеспечивающей электроэнергией военные предприятия Украины.