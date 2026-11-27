Полиция американского штата Пенсильвания объявила о розыске Гринча — сказочного персонажа, известного попытками испортить Рождество.

Его заметили на железнодорожных путях, после чего правоохранители решили предупредить местных жителей о его появлении.

Полицейские призвали граждан сообщать о любых новых появлениях зеленого персонажа, чтобы не допустить срыва рождественских праздников.

В прошлом году полицейские Нью‑Йорка установили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за сведения, которые помогут здержать Гринча. Его обвинили в попытке похитить Рождество в городе.