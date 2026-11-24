Рианна показала список желаний к Рождеству на открытке для Санты: в нем оказались плюшевый мишка, хлопковые трусы и кружево с херувимами. В самом низу листка певица же приписала, что ей нужны боди, — и снабдила просьбу тремя восклицательными знаками.
Рождественская открытка Рианны оказалась куда конкретнее обычных пожеланий о здоровье, любви и удаче. Поп-дива не стала ограничиваться общими словами и составила небольшой перечень вещей, которые хотела бы получить к празднику. Причем все пункты в нем выглядят вполне буднично, а последний комментарий написан с явным комическим эффектом.
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На листке с обращением Dear Santa («Дорогой Санта») от руки перечислены три позиции. Первой значится teddy — плюшевый мишка. Следом идет cotton briefs, то есть хлопковые трусы. Третий пункт — romantic cherub lace: романтичное кружево с изображением херувимов или ангелочков.
Внизу открытки крупными буквами добавлено: ONESIES DUH!!! По смыслу это можно перевести как «Боди, ну конечно!» или «Слитные комбинезоны, разумеется!».
Таким образом, в списке соседствуют плюшевый мишка, простое хлопковое белье, кружево с ангельским мотивом и боди. Никаких дорогих украшений, автомобилей или экзотических путешествий в видимой части записки нет. По крайней мере, именно такие желания Рианна решила показать публике.
Шутка или рекламный ход?
Открытка адресована Санта-Клаусу, а сам перечень оформлен как личное рождественское послание. При этом упоминание хлопковых трусов, кружева и боди вполне может быть связано с профессиональной деятельностью певицы: Рианна основала марку нижнего белья Savage X Fenty и регулярно участвует в ее продвижении. Поэтому публикацию можно воспринимать и как праздничную шутку, и как эффектный способ привлечь внимание к вещам, которые выпускает ее бренд. В итоге рождественское послание звезды оказалось не загадочной просьбой о роскошном подарке, а вполне конкретным списком.
Рождество — праздник семейный
Для Рианны праздничная тема не ограничивается рекламными съемками. Певица родилась на Барбадосе 20 февраля 1988 года, а в интервью 2024 года рассказывала, что Рождество занимает в ее жизни особое место. Тогда она говорила о желании создавать собственные семейные традиции.
У Рианны трое детей от рэпера A$AP Rocky: сыновья RZA и Riot и дочь Rocki. В последние годы певица все чаще включает семью в праздничные проекты своего бренда. Осенью 2024 года она показала кампанию Savage X Fenty, в которой вместе с двумя сыновьями позировала в одинаковых домашних комбинезонах.
В 2025 году Рианна снова сделала ставку на уютные комбинезоны. Представляя новую праздничную коллекцию, она написала, что собирается приобрести такие вещи для всех из своего списка, добавив, что модели выпускаются и в детских размерах. А в кампании 2026 года к ней присоединились уже все трое детей.
Сама Рианна давно известна не только как деятельница шоу-бизнеса. Она основала косметическую марку Fenty Beauty в 2017 году и бренд белья Savage X Fenty. Последний выпускает не только кружевные комплекты, но и повседневную одежду, пижамы и домашние вещи.