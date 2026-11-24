Рианна показала список желаний к Рождеству на открытке для Санты: в нем оказались плюшевый мишка, хлопковые трусы и кружево с херувимами. В самом низу листка певица же приписала, что ей нужны боди, — и снабдила просьбу тремя восклицательными знаками.

Рождественская открытка Рианны оказалась куда конкретнее обычных пожеланий о здоровье, любви и удаче. Поп-дива не стала ограничиваться общими словами и составила небольшой перечень вещей, которые хотела бы получить к празднику. Причем все пункты в нем выглядят вполне буднично, а последний комментарий написан с явным комическим эффектом.

10 самых высокооплачиваемых певиц года по версии Forbe Список самых высокооплачиваемых певиц года возглавила Мадонна – она заработала 125 миллионов долларов. Её успех во многом связан с прибылью от мирового турне MDNA, а также с продажей одежды под брендом Material Girl. © Reuters С 80 миллионами прибыли на второй строчки расположилась Леди Гага, заработавшая на туре Born This Way Ball. Forbes отмечает, что прибыль с продаж её нашумевшей пластинки «ARTPOP» не учитывалась, поскольку релиз состоялся уже в ноябре. © Reuters На продажах альбома «Red» и нескольких синглов с него 24-летняя Тейлор Свифт заработала около 55 миллионов долларов и третью позицию рейтинга Forbes. © Reuters Бейонсе в этом году приняла участие в успешном турне Mrs. Carter World, а также заключила несколько выгодных рекламных контрактов. Деятельность певицы в общей сложности принесла ей 53 миллиона. © Reuters Дженнифер Лопес по сравнению с прошлым годом потеряла несколько миллионов прибыли, но с общей суммой доходов в 45 миллионов удержалась в пятёрке самых высокооплачиваемых певиц. © Reuters Рианна за год дала более 40 концертов, а также выпустила альбом «Unapologetic», что вместе с доходов от продаж синглов и рекламными контрактами принесло ей 43 миллиона долларов. © Reuters Кэти Перри за счёт высоких продаж новой пластинки «PRISM» заработала 39 миллионов долларов и седьмую строчку рейтинга Forbes. © Reuters Альбом «The Truth About Love» вместе с двумя ударными синглами принесли нестареющей Пинк 32 миллиона долларов. © www.globallookpress.com Победительница четвёртого сезона телевизионного конкурса «American Idol» Кэрри Андервуд заработала 31 миллион долларов. Во многом это связано с успехом её четвёртой пластинки «Blown Away», получившей статус платиновой. © Reuters Замкнула десятку самых высокооплачиваемых певиц замкнула Мэрайя Кэри. Её участие в шоу «American Idol» принесло ей 18 миллионов, а вместе с продажами записей, атрибутики и парфюма она заработала 29 миллионов долларов. © Reuters 10 самых высокооплачиваемых певиц года по версии Forbe Список самых высокооплачиваемых певиц года возглавила Мадонна – она заработала 125 миллионов долларов. Её успех во многом связан с прибылью от мирового турне MDNA, а также с продажей одежды под брендом Material Girl. © Reuters С 80 миллионами прибыли на второй строчки расположилась Леди Гага, заработавшая на туре Born This Way Ball. Forbes отмечает, что прибыль с продаж её нашумевшей пластинки «ARTPOP» не учитывалась, поскольку релиз состоялся уже в ноябре. © Reuters На продажах альбома «Red» и нескольких синглов с него 24-летняя Тейлор Свифт заработала около 55 миллионов долларов и третью позицию рейтинга Forbes. © Reuters Бейонсе в этом году приняла участие в успешном турне Mrs. Carter World, а также заключила несколько выгодных рекламных контрактов. Деятельность певицы в общей сложности принесла ей 53 миллиона. © Reuters Дженнифер Лопес по сравнению с прошлым годом потеряла несколько миллионов прибыли, но с общей суммой доходов в 45 миллионов удержалась в пятёрке самых высокооплачиваемых певиц. © Reuters Рианна за год дала более 40 концертов, а также выпустила альбом «Unapologetic», что вместе с доходов от продаж синглов и рекламными контрактами принесло ей 43 миллиона долларов. © Reuters Кэти Перри за счёт высоких продаж новой пластинки «PRISM» заработала 39 миллионов долларов и седьмую строчку рейтинга Forbes. © Reuters Альбом «The Truth About Love» вместе с двумя ударными синглами принесли нестареющей Пинк 32 миллиона долларов. © www.globallookpress.com Победительница четвёртого сезона телевизионного конкурса «American Idol» Кэрри Андервуд заработала 31 миллион долларов. Во многом это связано с успехом её четвёртой пластинки «Blown Away», получившей статус платиновой. © Reuters Замкнула десятку самых высокооплачиваемых певиц замкнула Мэрайя Кэри. Её участие в шоу «American Idol» принесло ей 18 миллионов, а вместе с продажами записей, атрибутики и парфюма она заработала 29 миллионов долларов. © Reuters

Что именно попало в список

На листке с обращением Dear Santa («Дорогой Санта») от руки перечислены три позиции. Первой значится teddy — плюшевый мишка. Следом идет cotton briefs, то есть хлопковые трусы. Третий пункт — romantic cherub lace: романтичное кружево с изображением херувимов или ангелочков.

Внизу открытки крупными буквами добавлено: ONESIES DUH!!! По смыслу это можно перевести как «Боди, ну конечно!» или «Слитные комбинезоны, разумеется!».

Таким образом, в списке соседствуют плюшевый мишка, простое хлопковое белье, кружево с ангельским мотивом и боди. Никаких дорогих украшений, автомобилей или экзотических путешествий в видимой части записки нет. По крайней мере, именно такие желания Рианна решила показать публике. Чем Дед Мороз отличается от Санта-Клауса? Инфографика Подробнее

Шутка или рекламный ход?

Открытка адресована Санта-Клаусу, а сам перечень оформлен как личное рождественское послание. При этом упоминание хлопковых трусов, кружева и боди вполне может быть связано с профессиональной деятельностью певицы: Рианна основала марку нижнего белья Savage X Fenty и регулярно участвует в ее продвижении. Поэтому публикацию можно воспринимать и как праздничную шутку, и как эффектный способ привлечь внимание к вещам, которые выпускает ее бренд. В итоге рождественское послание звезды оказалось не загадочной просьбой о роскошном подарке, а вполне конкретным списком. Кто старше: Дед Мороз или Санта-Клаус? Подробнее

Рождество — праздник семейный

Для Рианны праздничная тема не ограничивается рекламными съемками. Певица родилась на Барбадосе 20 февраля 1988 года, а в интервью 2024 года рассказывала, что Рождество занимает в ее жизни особое место. Тогда она говорила о желании создавать собственные семейные традиции.

У Рианны трое детей от рэпера A$AP Rocky: сыновья RZA и Riot и дочь Rocki. В последние годы певица все чаще включает семью в праздничные проекты своего бренда. Осенью 2024 года она показала кампанию Savage X Fenty, в которой вместе с двумя сыновьями позировала в одинаковых домашних комбинезонах.

В 2025 году Рианна снова сделала ставку на уютные комбинезоны. Представляя новую праздничную коллекцию, она написала, что собирается приобрести такие вещи для всех из своего списка, добавив, что модели выпускаются и в детских размерах. А в кампании 2026 года к ней присоединились уже все трое детей.

Сама Рианна давно известна не только как деятельница шоу-бизнеса. Она основала косметическую марку Fenty Beauty в 2017 году и бренд белья Savage X Fenty. Последний выпускает не только кружевные комплекты, но и повседневную одежду, пижамы и домашние вещи.