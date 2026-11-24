В Херсонской области атаке украинского беспилотника подвергся мусоровоз, сообщает региональное Министерство природы.

Инцидент произошел в Каховке в тот момент, когда сотрудники ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области» собирали твердые отходы. Дрон ударил по мусоровозу, в результате чего три человека, находившиеся в машине, получили легкие контузии. Как уточнили в министерстве, серьезных травм удалось избежать, и работники коммунальной службы отказались от медицинской помощи. При этом сам автомобиль получил критические повреждения и полностью вышел из строя.