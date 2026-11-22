В результате ночной атаки дронов ВСУ по Северскому району в поселке городского типа Афипский повреждены 17 частных и два многоквартирных дома, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Из-за атаки БПЛА в ночь с 21 на 22 ноября в пгт. Афипском Северского района повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома», - говорится в сообщении штаба в мессенджере «Макс».

Сообщается, что в частных домах повреждены окна и крыши, в двух многоквартирных домах в семи квартирах также выбило стекла в оконных проемах.

Ранее оперштаб сообщил, что в Афипском при беспилотной атаке пострадали четыре человека.

Напомним, 19 ноября в оперштабе сообщили, что в Северском районе Краснодарского края после атаки беспилотников 18 ноября повреждения получили 83 жилых дома, в том числе 78 частных и пять многоквартирных.