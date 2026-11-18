Мощные взрывы были зафиксированы в Киеве на фоне воздушной тревоги, объявленной в городе, сообщили украинские СМИ.

Сведения о причинах инцидентов и возможных разрушениях не приводятся. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупреждающие об опасности с воздуха, зазвучали не только в столице страны, но и в Киевской области.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Сигнал воздушной тревоги действовал в указанных городах, а также в Сумской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях. Кроме того, информация о взрывах поступала из города Запорожья, который находится под контролем киевского режима.

Вечером 18 ноября стало известно, что в Киеве вновь зазвучали сирены. Также в городе были слышны взрывы.