Геологическая служба США сообщила о зафиксированном на территории штата Калифорния землетрясении магнитудой 5.

По данным службы, эпицентр сейсмособытия, зарегистрированного в 20:30 по московскому времени, находился в шести километрах юго-западнее города Манхэттен-Бич. Сообщается о залегании очага землетрясения на глубине 12 километров.

Ранее стало известно о произошедшем в субботу у побережья Новой Зеландии землетрясении магнитудой 5,5.

На Камчатке 28 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2.