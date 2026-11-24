Четвертый за день нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Об этом заявила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. Заявление военных приводит агентство Fars.

По данным КСИР, судно пыталось пройти по маршруту, который иранская сторона объявила запрещенным для движения. После подрыва на танкере произошел взрыв и начался пожар.

Ранее телеканал Press TV сообщил о подрыве на минах трех танкеров в Ормузском проливе.

18 ноября эмиратская компания ADNOC Logistics & Services сообщила об атаке на ее танкер в Ормузском проливе. Пострадали 11 моряков, 1 пропал без вести.

Накануне стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется к возобновлению ударов по территории Ирана после Нового года в случае отсутствия соглашения.