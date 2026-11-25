Спасатели нашли тело мужчины при разборе завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«В райцентре Кулунда спасателями обнаружен погибший мужчина», — отметило подразделение федерального ведомства в своём канале на платформе «Макс».

В управлении МЧС также добавили, что сотрудники ведомства продолжают работу на месте инцидента.

Напомним, взрыв газа в доме на улице Механизаторской в Кулунде произошёл 24 ноября. В результате инцидента частично обрушились верхние этажи во втором подъезде. Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий инцидента были привлечены 191 человек и 50 единиц техники. Также стало известно, что пропала одна из жительниц дома, в котором прогремел взрыв в Кулунде.