Вооруженная группа захватила грузовое судно у берегов Йемена. Об инциденте в соцсети X* сообщил центр управления морскими торговыми операциями Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO).

Судно было захвачено в 06:30 по Гринвичу (09:30 по мск), когда находилось в 64 морских милях к юго-западу от йеменского города Аль-Бах.

В UKMTO заявили, что власти знают о произошедшем. Другие суда в этом районе призвали действовать с осторожностью.

Ранее стало известно об атаке хуситов на башню финансового центра в Эр-Рияде. В результате 11 человек получили ранения.

Также хуситы заявили, что ударили по НПЗ на западе Саудовской Аравии.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.