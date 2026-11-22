Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за атаку на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на западе Саудовской Аравии.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о проведении двух целенаправленных действий на территории королевства.

«Мы провели две точечные военные операции в глубине территории Саудовской Аравии», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

По его информации, первой мишенью стал НПЗ в городе Рабиг. В качестве второй цели была выбрана радиолокационная станция, дислоцированная в районе Ад Давасир, который находится примерно в 650 километрах к югу от столицы государства Эр Рияда.

Ранее сообщалось, что самый высокий небоскреб Эр-Рияда был поврежден при ракетной атаке.