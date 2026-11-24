В результате удара йеменских хуситов по высотному зданию в деловом квартале саудовской столицы травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Официальное заявление о последствиях обстрела распространила служба гражданской обороны Саудовской Аравии.

По информации ведомства, в списке пострадавших числятся двое подданных Саудовской Аравии, четверо граждан Египта, трое выходцев из Непала и двое жителей Индии. Характер и тяжесть полученных ими ранений в сводке не уточняются, однако экстренные бригады оперативно прибыли на место и задействовали утвержденные протоколы защиты людей и городской инфраструктуры.

Официальный представитель арабской коалиции по восстановлению легитимного правительства Йемена генерал-майор Турки аль-Малики охарактеризовал случившееся как террористическую вылазку и подтвердил, что профильные службы продолжают разбираться в деталях происшествия.

Как отмечает британская газета Financial Times, под удар попал один из небоскребов комплекса Государственного инвестиционного фонда (PIF), причем обстрел произошел в день представления нового годового бюджета страны.

В беседе с агентством Bloomberg министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан подчеркнул, что королевство обладает достаточным опытом купирования подобных угроз и всегда выходит из кризисных ситуаций более устойчивым.

Это уже второй за последнюю неделю удар по деловому району Эр-Рияда: предыдущая атака зафиксирована 19 ноября. Как сообщало агентство SPA, тогда обломки перехваченных целей повредили остекление на нескольких этажах самого высокого здания комплекса PIF и соседних построек, квартал временно оцепляли силовики, но обошлось без раненых.