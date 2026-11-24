В аэропорту Тамбова временно запретили прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ.

В Росавиации пояснили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, 23 ноября в Прикамье более пяти часов действовал режим «Беспилотная опасность». Экстренные службы дополнительно закрывали воздушное пространство в отдельных районах. В общей сложности пермский аэропорт Большое Савино не принимал и не отправлял самолеты более пяти с половиной часов.