Сбито 36 БПЛА: губернатор сообщил об отражении массированной атаки на Пермь

Утром 11 сентября Пермский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Махонина, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 36 БПЛА. В ходе атаки был совершен налет на два промышленных объекта.

Aif.ru собрал актуальную информацию о ситуации в регионе.

БПЛА ВСУ атаковали Пермский край

Силы ПВО и мобильные огневые группы утром 11 сентября отражали массированную атаку беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере «Макс».

Губернатор также сообщил, что во время атаки был совершен налет на два промышленных объекта. По предварительным данным, никто не пострадал.

В регионе организовали мониторинг качества воздуха. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Махонин сообщил о массированной атаке БПЛА на Пермский край Подробнее

В Пермском крае успешно отразили массированную атаку дронов

Вскоре после первого сообщения Махонин заявил, что атака беспилотников на Пермский край отражена.

По его словам, за время действия режима «Беспилотная опасность» силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 36 БПЛА. Все сбитые БПЛА упали в нежилом массиве.

На местах падения обломков продолжили работать экстренные службы.

«В результате атаки никто не пострадал, разрушений жилой и социальной инфраструктуры нет. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — сообщил губернатор.

Махонин поблагодарил военнослужащих за оперативность и слаженность действий при отражении атаки.

Из-за беспилотной опасности в Перми задерживали и отменяли рейсы

Режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае ввели в 05:45. После этого аэропорт Большое Савино временно прекратил прием и выпуск воздушных судов.

В 08:33 в небе над Прикамьем ввели режим «Ковер». Он действовал над Пермью в радиусе 100 километров, а также в районах Березников и Соликамска в радиусе 50 километров.

В аэропорту Перми задержали более десяти рейсов. Утренний рейс в Сочи и дневной рейс в Москву отменили. Самолеты авиакомпании «Победа» ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

Около полудня по московскому времени ограничения на работу аэропорта сняли.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.