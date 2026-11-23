Трагическая новость пришла из Чили: в результате дорожно-транспортного происшествия погибли основатели федеральной сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Супругам было по 67 лет.

Обстоятельства аварии: ехали на экскурсию по Патагонии

Смертельное ДТП произошло 21 ноября 2026 года на юге Чили, в регионе Магальянес, на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte. Туристический микроавтобус компании Feel Patagonia, в котором находились россияне, следовал из Пунта-Аренаса в сторону Пуэрто-Наталеса, когда столкнулся с грузовиком, двигавшимся навстречу. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что Андрей и Марина Цыпины скончались на месте происшествия до приезда экстренных служб.

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Помимо двух погибших, в аварии пострадали еще пять человек, включая двух российских туристов, водителя микроавтобуса, гида, а также водителя грузовика. Все они были доставлены в Пуэрто-Наталес, их жизням ничто не угрожает.

Расследование и возможные причины: есть ли вина водителя?

Чилийские правоохранительные органы, включая специалистов Отдела расследования дорожно-транспортных происшествий (SIAT), проводят расследование для установления точных причин трагедии. Рассматриваются несколько версий:

Усталость водителя микроавтобуса. По данным чилийской прокуратуры, водитель туристического микроавтобуса мог уснуть за рулем. Свидетели сообщали, что он совершал резкие и хаотичные маневры и проявлял признаки усталости. В итоге он потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

По данным чилийской прокуратуры, водитель туристического микроавтобуса мог уснуть за рулем. Свидетели сообщали, что он совершал резкие и хаотичные маневры и проявлял признаки усталости. В итоге он потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. Наркотическое опьянение водителя грузовика. В ходе расследования выяснилось, что водитель грузовика, гражданин Аргентины, управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Тест показал положительный результат на кокаин.

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На данный момент обвинения предъявлены обоим водителям. Водитель микроавтобуса помещен под ночной домашний арест, а водитель грузовика арестован.

Реакция компании: официальные заявления

Андрей и Марина Цыпины основали сеть «Четыре лапы» в 1992 году. Их сын Дмитрий Цыпин впоследствии продолжил семейное дело и стал совладельцем компании. Представители сети зоомагазинов уже прокомментировали трагедию, отметив, что находятся в активном выяснении информации и ждут официального подтверждения от чилийских властей.