Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил горожан об опасности найденных на улице купюр, мобильных телефонов, мелкой бытовой техники и обломков беспилотников. Он призвал не прикасаться к таким предметам и сообщать о них в компетентные службы.

Кулемзин также призвал дончан быть внимательными и предупредить об опасности своих близких.

Поводом для предупреждения стало сообщение Минздрава ДНР об отравлении мирного жителя после контакта с пятитысячной купюрой, разбросанной возле остановки общественного транспорта в Макеевке. Сейчас состояние мужчины стабилизировано.

Военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что подобные инциденты происходят достаточно часто прежде всего в ближайшем тылу. Отравляющим веществом могут быть покрыты не только купюры, но и гаджеты, которые могут вызывать интерес у подростков.