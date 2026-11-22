Житель Макеевки в ДНР попал в больницу с отравлением неизвестным веществом после того, как поднял с земли пятитысячную купюру. Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о деталях инцидента.

Напомним, в региональном Минздраве сообщили, что в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Одного из мирных жителей, который поднял купюру, госпитализировали с отравлением.

По данным ведомства, пациенту оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабилизировано.

«Что касается заминированных и отравленных токсичными веществами купюр, то такие сообщения приходят достаточно часто. Веществами покрывают не только купюры, но и другие предметы. Подобные инциденты происходят прежде всего в ближайшем тылу. Население ближайших к линии боевого соприкосновения городов должно понимать, что не нужно поднимать вообще никакие предметы, найденные на улице. Такие предметы нужно в первую очередь рассматривать как какую-то ловушку. Противник ведет боевые действия абсолютно бесчеловечными методами, ВСУ дистанционно минировали целые города, разбрасывали мины “Лепестки”. Жертвами таких ловушек чаще всего становятся подростки и старики», - пояснил военный эксперт.

Ян Гагин отметил, что отравляющим веществом могут быть покрыты не только купюры, но и, например, телефоны, планшеты, которые с большей долей вероятности вызовут интерес у тех же подростков.

Ранее стало известно, что творится в Константиновке перед гуманитарной миссией.