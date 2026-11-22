В городе Макеевка в Донецкой Народной Республике мужчина подобрал возле автобусной остановки пятитысячную банкноту. После контакта с ней ему стало плохо. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
«Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами с диагнозом: отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 21 ноября. Сейчас состояние мужчины стабилизировано.
Жителей призвали не поднимать найденные на земле деньги и другие подозрительные предметы.
«При проявлении первых признаков отравления (слабость, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания и т.д.) незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью!» — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за утечки неизвестного вещества в Словакии четырем десяткам человек потребовалась госпитализация.