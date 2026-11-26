Мать пятилетней девочки, погибшей от истощения, во время дачи показаний пояснила, что не вызывала врачей, так как надеялась «откормить ее кашей».

«Надо было скорую вызвать, а я кашу варила, думала откормить их», - сказала она на видео допроса, которое опубликовал в своем Telegram-канале СУ СК по Вологодской области.

При этом женщина заявила, что никто из ее детей никогда не терял весь. Она также признала, что является «отвратительной матерью».

Ранее прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев сообщил, что правоохранители решают вопрос о задержании родителей скончавшейся от истощения пятилетней девочки.

Ранее прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев сообщил, что правоохранители решают вопрос о задержании родителей скончавшейся от истощения пятилетней девочки.

Напомним, утром 26 ноября стало известно о массовой госпитализации детей из одной многодетной семьи в Вологде. Первоначально местные СМИ сообщали об 11 несовершеннолетних в возрасте от десяти месяцев до 16 лет. Одного ребёнка спасти не удалось, еще один оказался в реанимации в критическом состоянии. По официальным данным следователей, всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и халатности (ст. 105, ст. 293 УК РФ).