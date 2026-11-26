Сильные дожди вызвали наводнения и оползни на индонезийском острове Бали. Вода затопила улицы в основных туристических районах, местами потребовалась частичная эвакуация жителей. Об этом сообщает издание Bali Times.

По предварительным данным, на острове произошло около 20 связанных с непогодой инцидентов. В городах Кута и Семиньяк паводковые воды нарушили движение транспорта, а в Денпасаре эвакуировали часть местных жителей.

Трагический случай произошел в районе Менгви. Мотоцикл, на котором ехала семья с ребенком, заглох на затопленном участке дороги. Когда семья продолжила путь пешком, ребенок упал в открытый водоотводный канал. Сильное течение унесло его на четыре километра. Ребенок погиб.

Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) предупредило о вероятности прибрежного наводнения на Бали. Жителям, туристам и сотрудникам предприятий вблизи побережья советуют сохранять бдительность и следить за официальными прогнозами погоды.

В начале ноября сообщалось, что в результате оползня, под который попал глэмпинг-курорт на Бали, погибли 2 человека.