На индонезийском острове Бали выясняют, почему вода в реке у пляжа в деревне Лабасари стала розовой, сообщает газета Bali Post.

«На месте мы обнаружили речную воду насыщенного розового цвета и почувствовали резкий запах, напоминающий аммиак и серу», — приводятся слова руководителя экологической службы округа Карангасем И Маде Вигуны.

По мнению специалистов, вода могла изменить цвет из-за массового размножения микроводорослей, однако эту версию официально еще не подтвердили. Будет проведена экспертиза взятых в реке проб.

Местных жителей призвали пока не использовать воду из реки для бытовых нужд и орошения.

Ранее aif.ru писал об изменении цвета воды в Тихом океане.