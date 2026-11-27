Экс-глава Тамбовской области Максим Егоров осужден за взяточничество, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере «Макс».

Егорову вменялось систематическое получение взяток от топ-менеджера одной из крупных компаний за общее покровительство в 2022-2024 годах. Установлено, что незаконное вознаграждение передавалось через водителя губернатора Александра Соломатина и замглавы одной из организаций Сергея Аганова.

«Общая сумма взяток составила свыше 83 млн рублей», - говорится в публикации.

Сосновский райсуд Тамбовской области признал экс-главу региона виновным в получении взяток и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, штрафу на сумму свыше 400 млн рублей и конфискации имущества.

В сообщении упоминается об аресте имущества бывшего губернатора и его родственников на сумму более 130 млн рублей.

Кроме того, Егоров на десять лет лишен права занимать должности в органах власти.

Аганов и Соломатин признаны виновными в посредничестве во взяточничестве и приговорены к восьми и семи годам лишения свободы соответственно. Кроме того, Аганову назначен штраф в размере 21 млн рублей, Соломатину – 19 млн рублей.

Ранее стало известно о задержании главы Мурманской области Андрея Чибиса по делу о хищениях 39 млн рублей, а также о растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги.