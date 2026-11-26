Губернатор Мурманской области Андрей Чибис по решению Мещанского суда Москвы заключен под стражу до 23 января 2027 года. В эксклюзивном интервью aif.ru юрист Иван Соловьев рассказал, при каких условиях Чибис может отправиться в зону специальной военной операции.

«Есть норма закона, которая предусматривает возможность заключить контракт с ВС РФ для гражданина, обвиняемого в совершении преступления, осуждённого или уже отбывающего наказание за совершение преступления. То есть, такая возможность есть на всех стадиях — подозреваемый, обвиняемый, осуждённый. Но это возможно при условии, что не возражает государственное обвинение. Также исключение составляют подозреваемые, обвиняемые и осужденные по ряду тяжких статей, касающихся, в том числе, половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, диверсионной деятельности», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что для подписания контракта во время следствия необходимо ходатайство воинской части, которая готова взять на контракт конкретного гражданина.

«Чтобы подписать контракт во время следствия, оно предварительно должно быть приостановлено. Это может быть сделано по ходатайству части, которая готова взять такого гражданина. Если следствие закончено, дело на стадии направления в суд, вынесения приговора, то необходимости в приостановлении дела нет», — объяснил юрист.

Андрея Чибиса задержали 23 ноября в Москве. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, растрату и незаконные валютные операции. Губернатор Мурманской области предъявленные обвинения не признает.