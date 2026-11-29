Два человека получили ранения при стрельбе на Манхэттене в Нью-Йорке, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, пишет New York Post со ссылкой на местную полицию.

По данным газеты, 29 ноября в 07.00 по местному времени (в 15.00 по мск) правоохранителям поступило сообщение о стрельбе на пересечении Ратгерс-стрит и Мэдисон-стрит. Когда они направлялись к месту происшествия, то заметили раненого 47-летнего мужчину. По данным полиции, он получил огнестрельное ранение в живот на месте, откуда поступил вызов. Там же они нашли 31-летнего мужчину, у которого было множество огнестрельных ранений.

Обоих пострадавших доставили в больницу Белвью. Один из них находится в критическом состоянии, состояние второго стабильное.

Ранее сообщалось, что на пересечении бульвара Джанкшен и Рузвельт-авеню в Нью-Йорке в результате стрельбы один человек погиб, еще двое получили огнестрельные ранения. Правоохранители задержали по подозрению в стрельбе на месте происшествия 18-летнего молодого человека.