В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое получили огнестрельные ранения. Инцидент случился после 16:00 по местному времени на пересечении бульвара Джанкшен и Рузвельт-авеню в районе Корона, пишет газета New York Post.

Эта часть города известна нелегальной уличной проституцией и деятельностью подпольных борделей.

По данным полиции, смертельное ранение в грудь получил 21-летний мужчина. Его доставили в больницу Элмхерст, однако медикам не удалось спасти пострадавшего. Еще двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет также были госпитализированы. У первого диагностировали огнестрельные ранения туловища, плеча и левого бедра, у второго — ранение туловища.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого участника стрельбы непосредственно на месте происшествия. Им оказался 18-летний молодой человек. Обстоятельства конфликта, приведшего к применению огнестрельного оружия, а также возможные мотивы подозреваемого устанавливаются.

Ранее семь человек, среди которых двое подростков, получили ранения в результате стрельбы в центре искусств Mellwood Art Center в городе Луисвилл.