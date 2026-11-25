Бывший майор армии США и военный психиатр Нидал Хасан, который был осужден за стрельбу с погибшими на американской военной базе в штате Техас, попросил суд приостановить исполнение приговора, следует из судебных документов.

Преступление было совершено в 2009 году на объекте Форт-Худ. Хасана приговорили к казни через расстрел. К ходатайству о переносе сроков её исполнения автор обращения приложил материалы, в которых он указывает, что хочет оспорить судебное решение по ряду оснований.

Так, по словам заключенного, были нарушены его права. Он пояснил, что военный судья на процессе запретил ему оправдывать свои действия тем, что тот якобы защищал членов движения «Талибан» от военных США. Кроме того, Хасан считает, что глава Пентагона Пит Хегсет якобы проявляет к нему предвзятость по религиозным и расовым признакам.

Напомним, ранее в США собирались показывать казнь Нидала Хасана в прямом эфире, но американский президент Дональд Трамп отменил решение о трансляции. Исполнение приговора назначено на 3 декабря. Казнь проведут на территории базы Форт‑Худ.