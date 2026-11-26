Полицейские, которые получили ранения во время задержания краковского террориста, использовали бронежилеты, которые покупали за свой счет. Об этом сообщает издание Fakt.

Речь идет о старших постовых Якубе Кулике и Артуре Моранском. Сначала об использовании личной экипировки сообщили жены раненых полицейских. Они утверждали, что их мужья сами купили профессиональные бронежилеты, потратив на них значительную сумму.

Позже данную информацию подтвердила представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло. Она рассказала, что на мужчинах в день инцидента были личные детали экипировки, но не смогла ответить на вопрос, почему постовые их использовали.

Как утверждает Цисло, у полиции нет проблем с бронежилетами для патрульных и оперативников, подразделения обеспечены необходимым количеством этих средств защиты.

В то же время характеристики личных бронежилетов Кулика и Моранского не раскрываются. Известно, что экипировку раненых постовых изъяли как вещественное доказательство.

Напомним, теракт в центре Кракова произошел 7 ноября. Террорист устроил беспорядочную стрельбу, в результате которой шесть человек погибли, еще 16 получили ранения. Стрелок был ранен при задержании и позже скончался в больнице. В ходе расследования в его доме обнаружили тела троих родственников — он убил родителей и сестру.