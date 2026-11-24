На Таймыре бульдозер с водителем провалился под лед на озере рядом с городом Дудинка. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Бульдозер выехал на тонкий лед, который не выдержал веса тяжелой техники. В кабине, предположительно, находится человек.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Идут поиски возможного пострадавшего.

В МЧС добавили, что из-за аномально теплой погоды ледовый покров на водоемах полуострова формируется с отставанием от нормы. Пока лед недостаточно прочный для тяжелой техники. Местных жителей призывают воздержаться от выездов на лед.

Ранее стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС спасли вмерзшую в лед косулю.