Наличие повышенного уровня холестерина не является безусловным показанием к немедленному началу пожизненной медикаментозной терапии. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

«Повышенный холестерин — не повод сразу решать, пить таблетки или нет, курсом на всю жизнь», — написал специалист в Telegram-канале.

Медик отметил, что первоочередной задачей является выявление этиологии гиперхолестеринемии. Необходимо установить, обусловлено ли состояние генетической предрасположенностью, особенностями рациона или иными факторами, а также определить конкретную фракцию повышенного холестерина.

По словам эксперта, установление точной причины позволяет принять взвешенное решение о тактике лечения.

В то же время игнорирование проблемы и откладывание диагностики недопустимо, поскольку длительная гиперхолестеринемия многократно повышает вероятность развития инфаркта миокарда, инсульта и иных тяжелых осложнений.

Ранее врач Дэйв Николс назвал внешние признаки высокого уровня холестерина в крови.