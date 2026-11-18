Повышенный уровень холестерина в крови иногда можно заподозрить по желтоватым отложениям вокруг глаз и светлому кольцу вокруг радужки. Об этом рассказал врач Дэйв Николс в беседе с Daily Mirror, передает «Лента.ру».

Специалист подчеркнул, что высокий уровень холестерина обычно не вызывает внешних симптомов. Однако в некоторых случаях желтоватые отложения вокруг глаз, которые называют ксантелазмами, и светлое кольцо вокруг радужки могут свидетельствовать о повышенном холестерине, в том числе при наследственной форме.

Николс отметил, что такие изменения встречаются не у всех людей с высоким уровнем холестерина и могут остаться незамеченными. Единственным надежным способом определить риск закупоривания сосудов жировыми бляшками он назвал анализ крови. Для профилактики врач рекомендовал следить за питанием, употреблять больше продуктов с клетчаткой и полезными жирами, регулярно двигаться и отказаться от курения.

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