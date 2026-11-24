Хронический стресс и повышенная тревожность без своевременной коррекции способны перерасти из временных функциональных сбоев в реальные заболевания сердца и позвоночника. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева, доктор медицинских наук Сергей Голубев.

Эксперт отметил, что при длительном нервном напряжении организм часто запускает замкнутый круг тревоги: заметив учащенное сердцебиение на фоне стресса, человек начинает переживать за работу сердца, прислушиваться к пульсу и тем самым усиливает тахикардию. Аналогичный механизм срабатывает и в опорно-двигательном аппарате.

«Если человек живет в постоянной тревоге и не владеет навыками управления стрессом, функциональная тахикардия при изначально здоровом сердце и чистой кардиограмме со временем может привести к развитию истинной гипертонической болезни. То же касается болей в спине: стресс вызывает стойкий мышечный спазм, мышцы зажимают нервные корешки, а обезболивающие убирают симптом лишь на время. Итогом многолетнего спазма становятся вполне реальные протрузии и межпозвоночные грыжи», — отметил Сергей Голубев.

Врач добавил, что многие пациенты долго не замечают истощения нервной системы, убеждая себя, что привыкли жить в таком ритме, и приходят к специалистам только при выраженных физических болях или стойкой бессоннице.