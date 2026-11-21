Физические симптомы могут усиливаться в моменты тревоги, конфликта или перегрузки, рассказала Луганскому информационному центру реабилитолог и тренер по йоге Анна Демидова.

По словам Демидовой, распознать связь со стрессом бывает непросто. Среди возможных признаков она назвала жалобы, которые сохраняются при нормальных результатах обследования, и симптомы, выраженность которых меняется в зависимости от состояния человека.

«Психосоматика — это не "болезнь в голове", а реальное нарушение нормального функционирования организма и психики», — отметила Демидова.

Если симптомы повторяются, усиливаются или мешают жить, Демидова советует обратиться к терапевту или врачу общей практики. Он назначит базовые обследования и направит к профильному специалисту.