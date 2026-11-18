Только представьте... Первая беременность, молодые родители и надежды на счастливую жизнь. Но все мечты в один миг обрывает диагноз — фетоплацентарная недостаточность. За ними — страх, спешная поездка в Москву и срочные преждевременные роды.

Это не сюжет к драматическому фильму, а реальная история семьи Сайфетдиновых. Жизнь их ребенка Миши чуть больше года назад спасли московские врачи.

Миша Сайфетдинов. Фото: Личный архив

Своей историей молодая мама Анастасия Сайфетдинова поделилась в Перинатальном центре ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова. Именно здесь в августе 2025 года появился на свет её первый малыш Михаил.

«Все началось в нашем городе Балаково Саратовской области. На 26-й неделе беременности местные врачи сообщили страшное — у нас фетоплацентарная недостаточность. То есть ребёнок не получал кислород и питательные вещества. Все говорили, надо доставать ребёнка. Но в нашем городе шанс на выживание был очень низким», — говорит Анастасия.

Миша Сайфетдинов. Фото: Личный архив

Тогда-то семья и решила ехать в Москву. Недолго думая, собрали вещи и проехали на машине больше тысячи километров. Впереди были только жуткий страх, расставание с семьей и неизвестность.

«День своих родов помню, как вчерашний. Это было 16 августа 2025 года. Экстренное кесарево сечение, и на свет появился наш Миша. Он был всего 26 сантиметров и весил 615 граммов. Его сразу поместили в бокс, и после операции я смогла его посещать. Было страшно. Он был очень маленького размера. Его голова была буквально как мандарин. Но я подходила каждый час и твердила лишь одно: „Миша, дыши!“» — продолжает молодая мама.

Миша Сайфетдинов. Фото: Личный архив

И Миша дышал. Вместе с врачами он смог побороть самый тяжелый период и набрать вес. В общей сложности мама с сыном провела в больнице три месяца.

«Сейчас Мише 1 год и 3 месяца. Он почти не отличается от своих сверстников. Постоянно улыбается, болтает, очень активный и непоседливый ребёнок. Вот, впервые полетал на самолёте. Мы приехали в Москву специально на День недоношенных детей (17 ноября — ред.)», — дополнила Анастасия Сайфетдинова.