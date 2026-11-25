Врачи Областной клинической больницы № 2 в Тюмени обнаружили у 49-летнего пациента редкое неврологическое заболевание — гипертрофическую оливарную дегенерацию. Оно встречается примерно у одного человека на миллион и на снимках МРТ может напоминать опухоль. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Мужчина поступил в больницу для реабилитации после перенесенного кровоизлияния в ствол головного мозга. Во время обследования специалисты заметили увеличение двух небольших структур — нижних олив — в области продолговатого мозга.

«Обычно после повреждения мозга некоторые нервные структуры со временем, наоборот, уменьшаются. В данном случае наблюдалась противоположная реакция», — сообщил заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ № 2 Вадим Мочалов.

По словам врачей, увеличение участков мозга может выглядеть как опухоль, однако на самом деле представляет собой реакцию нервной системы на перенесенное повреждение. При таком диагнозе не требуется удалять пораженную ткань или проводить биопсию. Основная задача специалистов — устранить причину заболевания и подобрать подходящую терапию.

Ранее профессор кафедры онкологии Марина Мацко рассказала, в каком возрасте чаще всего развивается опухоль мозга.