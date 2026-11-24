Японские исследователи из Токийского института науки создали самоорганизующиеся наночастицы, способные доставлять инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9 непосредственно в раковые клетки. Результаты работы, обеспечивающей защиту генетических ножниц от разрушения в организме, опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Команда собрала конструкцию из трех компонентов: комплекса Cas9, направляющей РНК и дубильной кислоты, которую окружает защитный полимер.

Частица диаметром около 30 нанометров стабильна в кровотоке, но ее оболочка распадается в кислой среде опухоли, высвобождая инструмент точно в цель.

В экспериментах на мышах с глиомой платформа показала частоту редактирования целевого гена на уровне 37,2% против 1,5% у незащищенных аналогов. Нацеливание на гены PLK1 и EGFR позволило существенно подавить рост злокачественных новообразований.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших тестов для оценки безопасности технологии на моделях, приближенных к клиническим условиям.

Ранее глава фармкомпании Novartis Васант Нарасимхан объяснил, почему ИИ пока не поможет победить рак.