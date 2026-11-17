Разные опухоли центральной нервной системы возникают в разном возрасте, а общая заболеваемость увеличивается с возрастом и чаще приходится на 60–70 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, доцент, врач-нейроонколог, профессор кафедры онкологии Марина Мацко.

«Но, к примеру, диффузные (у них нет четких видимых границ с окружающей здоровой тканью мозга) глиомы низкой степени злокачественности чаще выявляют у молодых людей – примерно в 20-40 лет», - сказала Мацко.

Отмечается, что первичные злокачественные новообразования центральной нервной системы составляют не более полутора процентов от всех онкодиагнозов.

По данным американского канцер-регистра, среди всех первичных опухолей центральной нервной системы чаще всего встречается менингиома, на которую приходится около 40 процентов случаев, уточнила Мацко. Затем следует аденома гипофиза, а глиобластома занимает третье место.

Врач также назвала астробластому одной из самых редких опухолей мозга, поскольку она составляет около одного процента всех глиом. По ее словам, это заболевание почти всегда встречается у женщин.

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