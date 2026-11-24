В столичных Центрах ментального здоровья наряду с индивидуальной и групповой психотерапией применяют аппаратные методики — от дыхания разреженным воздухом до световой и магнитной стимуляции. О работе оборудования рассказал заместитель главного врача по медицинской части ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева, доктор медицинских наук Сергей Голубев.

Инструментальные процедуры назначают в комплексе с работой психолога и психотерапевта, чтобы закрепить результат лечения при тревожных расстройствах, астении и нарушениях сна, когда из-за наплыва тревожных мыслей человек не может уснуть даже после тяжелого дня.

«Все применяемые у нас методики входят в клинические рекомендации Минздрава России. Например, при нормобарической гипокситерапии человек через специальный прибор интервалами дышит разреженным воздухом с пониженным содержанием кислорода, как в горах, — это снижает уровень тревоги и выравнивает сон. Также мы используем электросон, транскраниальную магнитную стимуляцию для поддержки когнитивных функций и светотерапию, где направленные световые импульсы помогают сбалансировать выработку серотонина и мелатонина», — рассказал Сергей Голубев.

Специалист подчеркнул, что помощь в Центрах ментального здоровья оказывается добровольно и бесплатно, а обращение к психологу или психотерапевту не влечет за собой постановки на диспансерный учет или социальных ограничений.