Во Франции борются с крупной вспышкой птичьего гриппа. Новый очаг возник 19 ноября на птицеферме в Па-де-Кале. Из 4300 птиц 80 погибли, а 4200 были уничтожены для предотвращения распространения вируса. Домашние птицы заразились при контакте с дикими.

Ранее была вспышка в середине октября в другом французском регионе. В августе птичьим гриппом накрыло Австралию, где вирус массово погубил птиц, особенно чаек, и передался тюленям.

Губит птиц, портит молоко

Люди могут заразиться вирусом H5N1, но только при тесном контакте с зараженной птицей без средств защиты, при употреблении мяса или яиц без термической обработки. А также от сырого молока от зараженных вирусом коров. Да, крупный рогатый скот тоже может болеть. Но не в виде пневмонии. У коров птичий грипп вызывает воспаление молочных желез (мастит) и выделяется в молоко. Летом 2026 года вышла американская статья ученых Питтсбургского университета как раз о том, что птичий грипп научился размножаться у коров в ткани вымени. Почему в вымени, а не в легких?

«В тканях молочной железы коров очень много специфических рецепторов сиаловой кислоты, которые идеально подходят для штамма H5N1 (вирус за них цепляется), — рассказала aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — Кроме того, хроническая промышленная дойка приводит к хроническому воспалению тканей вымени. А вирусы очень любят размножаться в воспаленной ткани». Вирусы. От птичьего гриппа до болезни Х Подробнее

В итоге вымя коровы превращается в «фабрику» по производству вируса. Из-за этого он в огромных дозах попадает в сырое молоко и легко переносится от одной коровы к другой через доильные аппараты.

Ранее китайские ученые из Харбинского ветеринарного исследовательского института опубликовали в журнале National Science Review исследование, которое раскрывает механизм первичного проникновения вируса H5N1 в вымя молочных коров через ротовую полость и контактную передачу.

«Вирус от мертвых птиц или из их помета попадает в воду, которую пьют коровы. Во рту коров на поверхности клеток много сиаловых кислот — рецепторов для вируса. Корова дотягивается губами до вымени и заносит вирус туда», — уточняет биолог.

До пандемии — 1-2 мутации

Тем не менее устойчивой передачи вируса от человека к человеку на сегодняшний день не зафиксировано. И в целом случаи заболевания людей птичьим гриппом редки. Например, с начала 2025 года в мире подтверждено всего 26 случаев заражения, 11 человек погибли. Большинство — работники молочных и птицеферм. В конце 2025 года умер от птичьего гриппа пациент из США. Заразился от домашних кур редким вариантом H5N5, это первый в мире подтвержденный случай заражения человека именно этим штаммом. Что известно о новом штамме птичьего гриппа? Подробнее

Однако в будущем опасность эпидемии птичьего гриппа среди людей исключать нельзя. Как рассказал aif.ru научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, «среди птичьего сообщества летальность вируса гриппа типа А (наиболее распространенный штамм H5N1 — прим. ред.) достигает 70-98 %. Если этот вирус научится передаваться от птиц человеку и от человека к человеку обычным воздушно-капельным путем (а для этого нужны буквально 1-2 мутации), то это будет пандемия гораздо более страшная, чем та, которую мы преодолели с COVID-19».