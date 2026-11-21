Мы привыкли измерять пользу сна всего одним показателем — его продолжительностью в часах. Нас годами убеждали, что норма — это 7–8 часов. Но новое масштабное исследование меняет правила игры — есть показатели сна и поважнее для здоровья.

Исследование об этом только что опубликовано в журнале Circulation: Population Health and Outcomes («Кровообращение: общественное здоровье и результаты лечения») и представлено на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Университета Мэриленда проанализировали данные более 10 тысяч взрослых американцев. Участники носили фитнес-трекеры в течение 180 дней, а исследователи сопоставили их привычки с данными из их медицинских карт за последующие 3,7 года. В результате они проанализировали влияние на здоровье следующих показателей сна:

Продолжительность сна — это самый простой показатель, он означает общее время, которое вы фактически спите (время в постели минус время бодрствования среди ночи).

— это самый простой показатель, он означает общее время, которое вы фактически спите (время в постели минус время бодрствования среди ночи). Средняя продолжительность сна — ваш личный усредненный показатель за полгода. Именно он долгое время считался главным мерилом здоровья.

— ваш личный усредненный показатель за полгода. Именно он долгое время считался главным мерилом здоровья. Вариабельность (изменчивость) продолжительности сна — показатель того, как сильно меняется продолжительность вашего сна день ото дня. Например, если в понедельник вы спали 6 часов, во вторник — 8, а в среду — 7,5, у вас высокая вариабельность. Отклонение в продолжительности сна всего в полчаса (точнее — 29 минут) уже имеет значение: риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастает на 24%.

— показатель того, как сильно меняется продолжительность вашего сна день ото дня. Например, если в понедельник вы спали 6 часов, во вторник — 8, а в среду — 7,5, у вас высокая вариабельность. Отклонение в продолжительности сна всего в полчаса (точнее — 29 минут) уже имеет значение: риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастает на 24%. Регулярность сна — это насколько одинаково вы спите от ночи к ночи. Это главный «герой» исследования.

— это насколько одинаково вы спите от ночи к ночи. Это главный «герой» исследования. Качество сна — субъективное или объективное ощущение глубины и непрерывности отдыха. В данном исследовании оно оценивалось через данные трекеров, но не показало прямой связи с болезнями сердца.

— субъективное или объективное ощущение глубины и непрерывности отдыха. В данном исследовании оно оценивалось через данные трекеров, но не показало прямой связи с болезнями сердца. Время сна (тайминг) — часы, в которые вы ложитесь и просыпаетесь. Для организма важно не только, сколько вы проспали, но и когда легли и проснулись.

— часы, в которые вы ложитесь и просыпаетесь. Для организма важно не только, сколько вы проспали, но и когда легли и проснулись. Количество циклов сна — за ночь человек проходит через несколько циклов, состоящих из фаз (засыпание, легкий сон, глубокий сон, быстрый сон). В среднем их 4–6. Носимые устройства зафиксировали, что у здоровых людей их больше.

— за ночь человек проходит через несколько циклов, состоящих из фаз (засыпание, легкий сон, глубокий сон, быстрый сон). В среднем их 4–6. Носимые устройства зафиксировали, что у здоровых людей их больше. Структура сна — соотношение фаз внутри цикла (сколько времени вы проводите в глубоком сне по сравнению с быстрым). Нарушение этой структуры часто говорит о скрытых проблемах.

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Часы на прикроватной тумбочке — плохой ориентир

Исследование разрушило главный миф: средняя продолжительность сна не была связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Вы можете спать по 8 часов каждую ночь, но, если эти 8 часов постоянно «гуляют» по шкале времени (вы ложитесь и встаете, то раньше, то позже), ваше сердце в опасности.

А вот показатели нерегулярности сна ударили по здоровью очень сильно. Каждое изменение вариабельности сна на 29 минут (вы спите то 6 часов, то 6,5) повышало риск:

сердечно-сосудистых заболеваний в целом (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность) — на 24%.

только сердечной недостаточности — на 32%.

гипертонии — на 16%.

сахарного диабета 2-го типа — на 20%.

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Примерно такой же риск (около 20–23%) создавала нестабильность времени отхода ко сну, времени пробуждения и «середины сна» (времени, когда проходит ровно половина вашей ночи).

Все дело в ваших часах — внутренних часах

Ведущий исследователь Мин Туан Вьет Нгуен объясняет это сбоями наших внутренних часов. Когда вы ложитесь спать в разное время, организм испытывает повторяющиеся сбои циркадных ритмов. Это повышает кровяное давление, нарушает регуляцию сахара в крови, вызывает системное воспаление и ломает вегетативную нервную систему, которая отвечает за отдых и восстановление.