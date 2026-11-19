Говоря о профилактике диабета, обычно имеют в виду питание и движение. Сон в этом списке, если и упоминается, то в последнюю очередь. Между тем эксперименты с контролируемым ограничением сна подтверждают: нехватка сна напрямую снижает чувствительность к инсулину, причём независимо от изменений веса.

Сон — это профилактика

Хронический недостаток сна ухудшает чувствительность к инсулину, а инсулинорезистентность — важнейшее звено в развитии диабета 2-го типа.

Метаанализ, охвативший 36 исследований и более 1,06 млн участников, напрямую сравнил величину эффекта нарушений сна и традиционных факторов риска. Результаты убедительны. У тех, кто спит 5 часов и меньше, риск диабета 2-го типа в 1,48 раза выше (то есть примерно на 48% выше), чем у людей с нормальным сном. При сне около 6 часов риск повышается в 1,18 раза (+18%). Для сравнения: избыточный вес увеличивает риск почти втрое, семейная история диабета — в 2,33 раза, а низкая физическая активность — лишь в 1,20 раза (+20%). Иными словами, хронический недосып по силе связи с диабетом обгоняет малоподвижность и приближается к наследственности, хотя уступает избыточному весу. Метаанализ доза-эффект выявил U-образную зависимость: наименьший риск — при 7–8 часах сна в сутки. Несладко. Врач — о том, почему растёт число молодых людей с диабетом 2 типа Подробнее

Рандомизированные контролируемые испытания предоставили более сильные доказательства. В одном из них были отобраны 38 здоровых женщин, которые обычно спали 7–9 часов, и с ними был проведен 6-недельный эксперимент. Одна группа сохраняла полноценный сон, вторая сократила его примерно на 1,34 часа (до 6,2 часа). В группе ограничения сна показатель инсулинорезистентности значительно вырос, причём наиболее выраженным эффект был у женщин в постменопаузе. При этом он не зависел от набора веса.

Аппетит растет

Во втором исследовании 11 молодых мужчин после 6 ночей по 4 часа сна показали снижение толерантности к глюкозе, повышение вечернего кортизола и усиление симпатической активности. Последующие работы подтвердили: ограничение сна повышает грелин, снижает лептин, усиливая голод и аппетит. То есть недосып не только напрямую вмешивается в углеводный обмен, но и может косвенно повышать риск через переедание. Сладкая ложь. Постоянная усталость — симптом диабета: врач назвал 8 сигналов Подробнее

Имеет значение и регулярность сна. У людей, которые каждый день ложатся и просыпаются в разное время, диабет второго типа встречается чаще, хотя и в этом случае нельзя говорить о причинно-следственной связи.

Таким образом, недостаток сна влияет на обмен глюкозы как минимум тремя путями — снижает чувствительность к инсулину (независимо от веса), нарушает ритм кортизола и других стрессовых гормонов, меняет гормоны аппетита, способствуя избыточному потреблению энергии. Всё это делает хронический недосып изменяемым фактором риска инсулинорезистентности.

«Такие исследования не позволяют утверждать, что именно недостаток сна может вызвать развитие заболевания, — рассказала aif.ru врач- эндокринолог Анаит Хачатрян. — Хронический недостаток сна — важный и изменяемый фактор риска диабета 2-го типа, но он не может служить его единственной причиной». Больные отказались от лекарств. Ученые доказали, что диабет излечим Подробнее

Нужно больше спать?

Работает ли это в обратную сторону — можно ли снизить риск диабета, если регулярно высыпаться?

К сожалению, нет. Проводились исследования, которые показали, что увеличение продолжительности и повышение качества сна не привели к значимому улучшению показателей обмена глюкозы. Правда, участники стали чувствовать себя лучше и бодрее.

При этом сам диабет может нарушать сон — из-за частого мочеиспускания, нейропатической боли и ночных гипогликемий. Также среди людей с диабетом второго типа чаще встречается обструктивное апноэ сна. Поэтому при стойкой бессоннице, сильном храпе и частых ночных пробуждениях стоит разобраться с причинами, которые их вызывают.