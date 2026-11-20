Выпускать кишечные газы — нормальный физиологический процесс здорового организма. Но почему они тогда так плохо пахнут? Профессор микробиологии из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Бренда Энн Уилсон в публикации Science Daily подробно разобрала, как образуются газы, почему их невозможно сдержать, отчего самые громкие звуки часто не сопровождаются неприятным запахом и какие продукты делают их особенно вонючими. А также о каких проблемах может говорить постоянный неприятный запах.

Откуда берутся газы

Известно, что здоровый человек пускает кишечные газы от 14 до 20 раз в сутки. Это значит, что бактерии в кишечнике выполняют свою работу — переваривают пищу, которую желудок не может расщепить самостоятельно. А попутно эти микробы высвобождают газы. Они смешиваются с воздухом, который мы заглатываем, а также другими газами, образующимися в процессе пищеварения. Выход газов предотвращает давление в животе, вздутия и боли. СРК или нет? У кого бывает синдром раздраженного кишечника и как его лечат Подробнее

Почему они так плохо пахнут

Обычный пук состоит в основном из газов без запаха (они есть и в воздухе, которым мы дышим). От 20 до 90 % это может быть азот, до 10 % — кислород, еще 30 % — углекислый газ, до 50 % может составлять водород, до 10 % — метан. Микробы производят большую часть углекислого газа, водорода и метана, хотя часть углекислого газа образуется, когда пищеварительные соки смешиваются с желудочной кислотой. Однако все перечисленное вовсе не те газы, которые придают «кишечным ветрам» их «восхитительный аромат». Все дело в элементах серы. Чистая сера не имеет запаха, а в сочетании с другими молекулами может давать отвратительную вонь. Например, сероводород, который пахнет тухлыми яйцами.

Еще один виновник специфического «аромата» — метантиол, мы воспринимаем его как букет из запаха капусты, сточных вод и скунса. Диметилсульфид поражает наши носы смесью ароматов вареной кукурузы, водорослей и морепродуктов.

Этих вонючих молекул в газовом выбросе требуется совсем немного, чтобы испортить воздух вокруг. Одна молекула сероводорода среди миллиона других молекул способна справиться с этой работой. Натуральный детокс. Что есть, чтобы выводить все вредное из кишечника Подробнее

Какая пища усиливает неприятный запах

Пища во многом определяет, сколько и каких газов образуется в кишечнике. Так как то, что мы съели —это также пища для кишечных бактерий, то диета имеет значение. Некоторые нездоровые продукты, в том числе конфеты и изделия с искусственными подсластителями, могут изменить способ переваривания пищи микробами и, как следствие, сопровождающие ароматы. Продукты с высоким содержание клетчатки (бобовые, злаковые) тоже могут усилить газообразование, сопутствующие ему запахи и громкость процесса.

Мы уже разобрались, что самые неприятные запахи — это те, что содержат серу. В продуктах сера в изобилии содержится в мясе, молочных продуктах, яйцах, в меньшей степени — в бобах и злаках. Также сера есть в разных видах капусты. Когда мы едим такие продукты, микробы переваривают их и производят серосодержащие газы. Этот гнилостный запах и заставляет зажимать нос и отворачиваться.

При этом микробиолог Бренда Уилсон подчеркивает, что постоянный метеоризм с неприятным запахом может быть признаком заболевания — синдрома раздраженного кишечника или пищевой непереносимости. В этом случае лучше обратиться к врачу.

Также стоит понимать, что самые громкие пуки не всегда самые вонючие. Как раз наоборот. Так что упаковка тут не всегда такова же, что и содержимое. Легко перевариваются. Гастроэнтеролог перечислил продукты, снижающие вздутие Подробнее

Почему в самолете метеоризм обостряется

Многие по опыту знают, что сдержать газы практически невозможно. Они все равно выйдут, иногда с высокой скоростью — до 3 метров в секунду. Такой мощный прилив газов заставляет окружающие ткани вибрировать, отсюда неловкие звуки, которые слышат окружающие.

Этот естественный процесс обостряется в салоне самолета. Так как давление в полете часто ниже, чем обычное давление воздуха на земле, то газы в кишечнике расширяются, плюс долгое сидение, которое снижает перистальтику — все это стимулирует повышенный метеоризм. Поэтому рекомендуется больше пить воды и почаще вставать по возможности, двигать ногами, чтобы уменьшить риск газовой атаки со стороны кишечника. Кстати, чтобы защитить носы путешественников, оказавшихся вместе в тесном салоне, уже разработаны подушки для сидений и одеяла, которые впитывают серу.

А вот способность носа улавливать даже малейшие неприятные запахи очень важна. Такие запахи (с сероводородом или метантиолом) могут сигнализировать о процессе гниения в продуктах, наличии опасного болота или застойной пещеры, в которой можно отравиться этими газами. То есть нос выступает как химический датчик серосодержащих и других газов. Так что, если все вокруг чувствуют неприятные кишечные ароматы, а вы нет, это тоже повод обратиться к врачу.