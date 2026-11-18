Болезнь Паркинсона развивается постепенно: мозг теряет клетки, вырабатывающие дофамин, и это со временем приводит к скованности мышц и замедленности движений. Однако изменения в походке могут проявиться задолго до того, как человек обратится к врачу. Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее решила выяснить, насколько ранними могут быть такие признаки. Они использовали данные Британского биобанка — масштабного проекта, в котором более 100 тысяч добровольцев носили на запястье датчик движения в течение недели. Проанализировав записи 73 413 человек и их медицинские карты за период до 10 лет, учёные обнаружили: у тех, кому позже поставили диагноз «болезнь Паркинсона», движения рук при ходьбе отличались от нормы почти за семь лет до диагноза. Результаты опубликованы в Journal of Neural Transmission.

Как связаны движения рук и ходьба?

При обычной ходьбе, когда правая нога делает шаг вперёд, левая рука автоматически движется вместе с ней — это помогает компенсировать поворот корпуса. Болезнь Паркинсона нарушает такую координацию. Исследователи под руководством Пауло Пеличиони и Софи Уоллер применили программное обеспечение Watch Walk, которое по данным запястного датчика распознаёт периоды ходьбы и оценивает количество шагов, скорость и ритм. Кроме того, алгоритм различает естественное размахивание рукой и положение руки рядом с головой или перед телом. Оказалось, что у людей, впоследствии получивших диагноз, доля времени, проведённого в естественном размахивании руками, была ниже. Причём эта разница фиксировалась даже в записях, сделанных почти за семь лет до постановки диагноза.

Следите за руками. Найдены признаки болезни Паркинсона за 7 лет до диагноза Подробнее

Насколько рано появляются изменения?

Исследователи сопоставили участников по сроку между ношением датчика и постановкой диагноза. Среди тех, у кого болезнь Паркинсона выявили в первые 40 месяцев после записи, в среднем было около 4 000 шагов в день, тогда как у людей без такого диагноза — примерно 6 400. У участников с более поздним диагнозом эта разница оказалась меньше. Помимо этого, у будущих пациентов прослеживалась тенденция к снижению максимальной скорости ходьбы, а также иной ритм шагов и доля ходьбы продолжительными отрезками. Следовательно, изменения походки касаются не только движений рук, но и темпа и ритма — и могут проявляться за несколько лет до клинических признаков болезни.

Что именно показали датчики на запястье?

Датчик фиксирует движение руки так же легко, как и размахивание ею, — будь то движение к чашке или к голове. Программа Watch Walk позволила выделить из общего потока данных именно эпизоды ходьбы. Исследователи увидели, что у людей с будущим диагнозом Паркинсона руки при ходьбе двигались менее естественно: доля времени, когда рука свободно размахивала в такт шагам, была снижена. Эти различия проявлялись даже в записях, сделанных за семь лет до диагноза. Важно, что анализ проводился по данным, собранным в привычной обстановке, а не в кабинете врача, что делает метод более чувствительным к повседневным изменениям.

Двойная польза. Ученые открыли лучшее средство от болезни Паркинсона Подробнее

Можно ли использовать этот метод для ранней диагностики?

Пока полученные данные говорят лишь о различиях между группами и не позволяют определить, заболеет ли конкретный человек. На походку влияют и другие факторы — боль, лекарства, сопутствующие проблемы со здоровьем. К тому же каждого участника фиксировали только один раз, поэтому установить момент появления изменений невозможно. Чтобы уточнить выводы, нужны дальнейшие исследования с повторными измерениями через равные промежутки времени. Если результаты подтвердятся на других выборках, записи движений с запястного датчика помогут отбирать людей для испытаний методов, замедляющих болезнь на ранних стадиях. Учёные также искали ранние признаки в белках крови, но анализ походки уже продемонстрировал перспективность.

Источники:

www.sciencealert.com