Соблюдение режима сна с отходом ко сну до одиннадцати часов вечера и отказ от чтения новостей в постели остаются самыми надежными способами поддержать психику в осенне-зимний период. Об этом журналистам рассказал главный психиатр Москвы, главный врач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк.

По словам врача, именно качество ночного отдыха выступает одновременно и главным ресурсом восстановления нервной системы, и первым маркером начинающихся расстройств.

«Если говорить о базовой самопомощи осенью, то прежде всего нужно беречь сон. Старайтесь ложиться спать "сегодня", хотя бы до 23:00, а просыпаться уже "завтра", выдерживая достаточную продолжительность отдыха. Очень важно соблюдать информационную гигиену: кровать создана для сна, не нужно превращать ее в место для бесконечного пролистывания новостных лент и соцсетей перед засыпанием», — посоветовал Георгий Костюк.

Эксперт добавил, что при первых признаках стойкой бессонницы не стоит затягивать с обращением к врачу или пытаться самостоятельно подбирать препараты, поскольку сбои сна успешно корректируются на раннем этапе мягкими психотерапевтическими и немедикаментозными методами.