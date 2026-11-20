Для отказа от привычки есть ночью стоит пересмотреть ужин, режим сна и вечерние ритуалы, а не рассчитывать только на силу воли, рассказала гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с интернет-изданием REGIONS.

Врач рекомендовала сделать ужин достаточно сытным. В качестве примеров в материале приведены рыба с салатом, куриная грудка с тушёными овощами или творог с зеленью.

Последний приём пищи специалист посоветовала планировать за два-три часа до сна. При этом важно наладить сам режим: позднее засыпание увеличивает промежуток между ужином и отходом ко сну, за который человек может снова проголодаться.

Отдельное внимание Черепицына предложила уделить привычкам. Если еда связана с вечерним просмотром телевизора или другим постоянным занятием, стоит изменить этот ритуал и уменьшить количество соблазнов, например не держать сладости под рукой.