Причины депрессии — не только «в голове». Учёные всё чаще смотрят на неё через образ жизни, и питание тут — один из главных факторов. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Недавний метаанализ (объединил 13 крупных исследований, более 385 тысяч человек из США, Австралии, Франции, Испании, Китая и Японии) показал: у людей, у которых в рационе было достаточно овощей и фруктов, риск депрессии был на 37% ниже, чем у тех, кто употреблял мало фруктов и овощей. Это очень много, особенно если учесть, что депрессия — одна из ведущих причин нетрудоспособности в мире. Счастье на тарелке. Диетолог — о продуктах, которые спасут от осенней хандры Подробнее

Вот что важно — связь оказалась дозозависимой. Каждые дополнительные 200 граммов фруктов и овощей в день (это примерно одно яблоко + горсть ягод или порция салата) были связаны со снижением риска ещё на 16%. Причём фрукты «работали» стабильнее: минус ~16% риска.

С овощами связь была слабее и нелинейнее — после определённого уровня польза замедлялась. В другом крупном исследовании (около 7 800 пожилых людей из разных стран) высокое потребление фруктов тоже ассоциировалось с меньшим риском впервые возникшей депрессии, а вот для овощей статистически значимой связи не нашли. Авторы не исключают, что дело в разных методах оценки рациона и небольшой выборке — так что «овощной вопрос» пока открыт. Один орех. Врач Залетова назвала 10 продуктов от сезонной депрессии Подробнее

Как это работает: витамины и клетчатка

За цифрами стоят вполне конкретные механизмы. Фрукты и овощи — это витамин C, фолаты, каротиноиды, флавоноиды, полифенолы и клетчатка. Они поддерживают мозг через два главных пути. Первый — снижение окислительного стресса и хронического вялотекущего воспаления, которые устойчиво связаны с депрессией. Например, в Сингапурском китайском исследовании здоровья у людей с высокой концентрацией антиоксидантов в рационе в среднем возрасте спустя почти 20 лет реже выявлялись депрессивные симптомы — особенно для витамина C, каротиноидов и флавоноидов (но не для витамина E). Второй путь — микробиом кишечника: клетчатка ферментируется бактериями толстой кишки с образованием короткоцепочечных жирных кислот, которые укрепляют барьер кишечника, подавляют воспаление и участвуют в сигнальном пути «кишечник — мозг». Полифенолы тоже метаболизируются микробиотой до соединений, способных уменьшать нейровоспаление и поддерживать нейропластичность. Всё это хорошо вписывается в исследования средиземноморской диеты: акцент на фрукты, овощи, бобовые, орехи и рыбу последовательно связывают с меньшим риском или меньшей тяжестью депрессивных симптомов. То есть защитный эффект даёт, вероятно, не какой-то один «суперпродукт», а рацион с высоким содержанием растительной пищи, и низким — ультрапереработанных продуктов. Вкус печали. Учеными названы продукты, которые приводят к депрессии Подробнее

Простой шаг: важно разнообразие

Но есть важная оговорка. Все эти исследования — наблюдательные. Они показывают статистическую связь, но не доказывают причинность. Нельзя исключить, что люди, которые чаще едят фрукты и овощи, в среднем имеют более высокий доход, лучший доступ к медпомощи, больше физической активности или изначально более благоприятный психологический фон. К тому же рацион и депрессию в разных исследованиях измеряли по-разному, а память участников о том, что они ели, несовершенна. Поэтому авторы метаанализа подчёркивают: для окончательных выводов нужны контролируемые клинические испытания, которые проверят, действительно ли увеличение потребления фруктов и овощей снижает риск депрессии, а не просто сопутствует ему. ​Выжечь на корню. Врачи назвали острые продукты защитой от рака и депрессии Подробнее

Тем не менее даже с поправкой на эти ограничения вывод звучит достаточно ясно: большая доля фруктов и овощей в рационе — это доступный, низкорисковый и потенциально масштабируемый шаг в сторону профилактики депрессии. И самый практичный ориентир из накопленных данных — не гнаться за рекордными порциями, а стабильно добавлять к привычному рациону примерно 200 граммов растительной пищи в день, отдавая предпочтение разнообразию фруктов и овощей, а не какому-то одному виду.