Понедельник 30 ноября будет самым холодным днем, начавшейся зимы. Синоптики обещают —6 °C, но фактически это будет ощущаться как —10...—11 °C. Как нам относиться к такой погоде: как к минус 6 градусов, или минус 11? И как одеваться, что съесть для сугреву?

Что значит это ощущение погоды, важнее ли оно для нас, чем объективные градусы, которые показывает термометр?

Наши ощущения важнее термометра

Придуманная метеорологами формула «ощущается как» говорит о скорости, с которой ваше тело теряет тепло. Поэтому, если прогноз — «минус 6, но ощущается как минус 10», это значит, что из-за ветра и влажности вы остываете так же быстро, как если бы стояли при — 10 °C в полный штиль.

Вот как выглядит термодинамика и физиология этого процесса. В безветренную погоду тело человека «окутывает» тонкий слой воздуха прямо у поверхности кожи, его назревает наш организм. Но если есть ветер, он сдувает эту «воздушную шубу» и её замещает новый холодный воздух. Мы вынуждено тратим больше энергии на собственный обогрев, и соответственно, быстрее охлаждается.

Февраль решит всё. Что такое полярный вихрь и как он изменит зиму 2027 года Подробнее

Играет роль и влажность, чем она выше, тем воздух плотнее, и значит, лучше проводит тепло, чем сухой, поэтому мы быстрее теряем тепло из организма.

И самое важное для ощущения. Наши холодовые рецепторы в коже работают не как термометр, они реагируют не просто на конкретный градус, а на скорость падения температуры кожи. В итоге: поскольку из-за ветра и влажности кожа остывает быстрее, рецепторы посылают в мозг точно такие же сигналы тревоги, как в безветренные —10 °C.

Думается, вывод очевиден, собираясь на улицу, ориентируйтесь не на формальную температуру воздуха, а на «реальность, данную нам в ощущениях». В переводе с философского языка на метеорологический, это и есть — «ощущается как». И это правило универсальное, как для холода, так и для жары.

30 ноября 2026: новости, календарь праздников, именины, погода и гороскоп Подробнее

Завтрак согревающий

Согласитесь ощущения на уровне минус 11 градусов после долгой теплой осени, это уже испытание. Поэтому, к нему надо подготовиться. И для этого лучше, не только хорошо одеться, но правильно позавтракать, ведь есть согревающая еда и напитки. Как это сделать, объясняет известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург:

— Во-первых, все же решающее значение для защиты от холода играет то, как мы одеваемся. Роль питания вспомогательная, в отсутствии теплой одежды оно одно нас не согреет.

Во-вторых, если вам предстоит достаточно долго находиться на холоде, например, ехать утром час-полтора на работу, то делать натощак это не стоит. Завтрак должен быть плотным и качественным. В такое холодное утро в него можно включить бутерброд с 10-15 граммами сала или сливочного масла, или очень хорошо поджарить на них яичницу. Если добавить к ней что-то из овощей и зелени, это будет очень здорово. Не забудьте про творог — это прекрасный источник белка, или йогурт. Хлеб — только из цельнозерновой или грубой муки. Хорошо взять с собой термос с горячим кофе или чаем, добавив молоко или сливки. Если будет холодно, полезно сделать несколько глотков, это реально согревает, можно съесть немного горького шоколада.