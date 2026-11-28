После сала самым согревающим продуктом в народе считают водку. Но это не совсем правда. А какие безалкогольные напитки подходят для согревания в морозы?

Внести ясность в этих вопросах aif.ru попросил известного диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

— Доля правды в этом есть — объясняет эксперт. — Алкоголь (этиловый спирт) относится к так называемым разобщающим веществам. Суть в том, что часть энергии, полученной при их расщеплении, рассеивается в виде тепла вместо того, чтобы запасаться в молекулах АТФ. Многие это прямо ощущают как внутреннее тепло после водки.

Но в данном случае это плохо. Из этилового спирта образуются токсические вещества, которые угнетают метаболизм, вызывая слабость, вялость, в итоге это, наоборот, приводит к остыванию организма, что на морозе опасно.

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Разобщай и согревай

— Но, с другой стороны, — говорит Михаил Гинзбург, — есть немало полезных продуктов, которые содержат вещества с разобщающим действием. В первую очередь, это почти все специи и пряности, особенно имбирь, перец, корица, гвоздика и т.д. Они в холода очень уместны, чаще используйте их зимой, добавляя в любые блюда.

Классически их применяют в согревающих напитках, которые пьют зимой, когда приходят с холода домой. Чаще всего при этом вспоминают глинтвейн, но есть рецепты и получше — без алкоголя. Можно добавлять их в кофе, любые чаи, в т.ч. травяные. Хорошо сделать масалу — индийский напиток на основе чая, молока и смеси специй, существует его множество рецептов.